Политика

Опубликовали закон, позволяющий работать на госслужбе до 70 лет

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Опубликовали закон, позволяющий работать на госслужбе до 70 лет

Опубликовали закон, позволяющий работать на госслужбе до 70 лет

14.01.2021 11:33

Укринформ

В газете "Голос Украины" опубликован закон «О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на госслужбе.

Как передает Укринформ, текст закона опубликован на сайте издания.

Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с собственного согласия.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

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Согласно переходным положениям, закон вступает в силу с 15 января.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 16 декабря 2020 года приняла закон «О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе" (№4096).

По мнению авторов инициативы, оставление государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста будет способствовать более эффективному функционированию государственного органа.

13 января 2021 года закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

По материалам: Укринформ

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