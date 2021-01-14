Кабмин внес изменения в предоставление информации о запрете на въезд в Украину

Кабмин внес изменения в предоставление информации о запрете на въезд в Украину

13.01.2021 15:53

Укринформ

Кабмин одобрил изменения о предоставлении информации и латинскими буквами о личности, к которой применяются санкции в виде запрета въезда на территорию Украины.

Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

Отныне информация об имени, фамилии и отчестве физического лица указывается также латинскими буквами в соответствии с написанием в паспортном документе лица. Цель изменений – улучшение условий для проведения идентификации личности тех, к кому применяются санкции в виде запрета въезда на территорию Украины.

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Как сообщает Укринформ, ранее для физического лица имя, которое в зависимости от национальных традиций может состоять из фамилии, собственного имени и отчества, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность, и о гражданстве были представлены на украинском языке и на языке государства гражданства, проживания (пребывания) физического лица или регистрации юридического лица.

По материалам: Укринформ