Кабмин назначил замминистра молодежи и спорта

13.01.2021 16:29

Укринформ

Кабинет Министров назначил заместителем министра молодежи и спорта Нину Уманец.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Уманец Нины Дмитриевны – заместителем Министра молодежи и спорта Украины", – написал он.

Читайте также: Правительство назначило Ткаченко заместителя

По информации Мокана, правительство проголосовало также за назначение Алексея Кучера – председателем Государственной регуляторной службы (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Игоря Шинкарюка заместителем председателя Закарпатской ОГА.

Нина Уманец является серебряным призером Олимпийских игр (1980) по академической гребле, 5-кратный чемпион мира (1978, 1979, 1981-1983).

По материалам: Укринформ