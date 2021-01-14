Глава ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

14.01.2021 11:46

Укринформ

Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде совершит свой первый зарубежный визит в новой роли в Украину на следующей неделе.

Об этом Линде сообщила во время представления программы и приоритетов шведского председательства в Организации на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем Грау (специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау – ред.), СММ и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулированию конфликта", – заявила Линде.

Она подчеркнула, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.

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Как сообщал Укринформ, ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала об ожидании визита Линде в Украину в январе. По ее словам, этот визит будет "важной возможностью председателю ОБСЕ увидеть собственными глазами последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией частей территории Украины". Она также отметила, что отдельные надежды МИД возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы, и во время визита планируется детально обсудить практические аспекты.

Швеция 1 января взяла на себя годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По материалам: Укринформ