Берлин призывает использовать перемирие для продвижения Минских договоренностей

13.01.2021 18:20

Укринформ

Перемирие на Донбассе, которое преимущественно поддерживается с лета, должно быть использовано для достижения политических целей урегулирования, в частности, возвращения Украиной контроля над собственным участком границы.

Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в среду, передает корреспондент Укринформа.

«Конфликт был и остается нерешенным. Минские договоренности по-прежнему не воплощены в жизнь. Прежде всего, до сих пор нет принципиальной договоренности оносительно открытия пути к проведению местных выборов на Донбассе и восстановлению украинского контроля над собственной границе с Россией», – перечислила Деммер нерешенные пункты.

Положительным, по ее словам, является то, что режим прекращения огня на Донбассе в целом поддерживается с 27 июля прошлого года. Перемирие является первым пунктом Минских договоренностей и заключений Парижского, 2019 года, саммита, напомнила пресс-секретарь.

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В Берлине надеются, что оружие на востоке Украины будет и дальше молчать, и радуются тому, что стало существенно меньше жертв среди мирного населения, что взрывы и выстрелы вблизи школ, садов, домов престарелых "не являются больше ежедневной обыденностью».

Также положительным в ФРГ считают то, что после саммита состоялся важный обмен удерживаемыми лицами, достигнуты подвижки в переговорах относительно отвода войск и разминирования.

Более того, Украина в одностороннем порядке открыла в Луганской области дальнейшие пункты пересечения линии разграничения. «Это конкретный шаг для облегчения жизни на востоке Украины, который мы приветствуем», – подчеркнула Деммер.

«Все это, несомненно, правильное развитие ситуации», – подытожила она.

Деммер отметила, что надо использовать момент, который предоставляет режим прекращения огня. «Россия, как подписант Минских договоренностей, должна использовать свое влияние на сепаратистов», – добавила пресс-секретарь.

Германия была и готова сейчас вместе с Францией помогать с прояснением «открытых вопросов», уверяет представительница правительства ФРГ.

Официальный представитель немецкого МИД Мария Адебар в свою очередь уточнила, что сейчас происходит интенсивная работа в нормандском формате на уровне политических советников. Когда будут созданы надлежащие условия для встречи на уровне министров иностранных дел, такая встреча состоится, но пока ни одна дата для нее не определена.

Как сообщалось, 12 января в Берлине прошли консультации политических советников нормандского формата. Представитель Украины, руководитель ОП Андрей Ермак проинформировал журналистов, что следующий обмен мнениями состоится менее чем через 2 недели, уже в следующую пятницу, в режиме видеоконференции.

По материалам: Укринформ