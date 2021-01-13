Украина чтит память павших за независимость Литвы – Зеленский

13.01.2021 12:08

Укринформ

Украина чтит память погибших за свободу и независимость Литвы.

Об этом написал Президент Владимир Зеленский в Твиттере по случаю Дня защитников свободы Литовской Республики, сообщает Укринформ.

"Сегодня Литва отмечает День защитников свободы. Украина чтит память павших за свободу и независимость братской Литвы. Украина и Литва вместе! " – написал он.

13 января во Литве отмечают День защитников свободы в память погибших во время советской военной операции, проведенной в 1991 году, после того как страна провозгласила независимость от СССР. Именно 13 января 1991 года советские десантники на танках пытались захватить телецентр в Вильнюсе.

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Им помешали десятки тысяч гражданских. Военные начали стрелять в безоружных людей – 14 из них погибли, 700 получили ранения.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ