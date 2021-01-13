Визы с Британией останутся, но получить их станет проще – Кулеба

Визы с Британией останутся, но получить их станет проще – Кулеба

13.01.2021 12:36

Укринформ

Перспектива упрощения Великобританией процедуры получения украинцами виз реальная, но об их отмене сейчас речь не идет.

Как передает Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Обозревателю».

«В Британии один из жесточайших визовых режимов в мире. Но назовем вещи своими именами – британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу относительно мобильности для упрощения визового режима. Реальна перспектива следующая: визы останутся, но получать их станет проще», – сказал Кулеба.

Он рассказал, что в конце прошлого года имел встречу с послом Великобритании на эту тему и очень четко отметил, что "необходимы действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".

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Касательно открытия границ Евросоюзом в текущем году глава МИД отметил, что единственной реальной проблемой для "безвиза" является пандемия коронавируса.

«Европейский Союз определил четкий перечень критериев, согласно которым принимается это решение. Как только мы впишемся в их критерии – а там ключевое это объем и динамика заболеваемости, – я вас уверяю, что все проблемы для безвиза сразу исчезнут», – отметил дипломат.

По материалам: Укринформ