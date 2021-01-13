Тупицкий ожидает, что в аэропорту ему устроят «шоу с подозрением»

Тупицкий ожидает, что в аэропорту ему устроят «шоу с подозрением»

13.01.2021 16:39

Укринформ

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет, что сегодня по прилету в Украину в аэропорту ему должны вручить уведомление о подозрении.

Соответствующая информация обнародована на сайте Конституционного суда Украины.

"Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис Президента стало известно, что вечером 13 января, после возвращения с семьей в Киев, в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", – говорится в сообщении.

По мнению Тупицкого, таким образом его в очередной раз пытаются дискредитировать как судью и председателя КС.

Он считает, что целью вручения подозрения является дестабилизация и блокирование работы КС по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли.

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Кроме того, председатель суда подчеркивает, что в соответствии с требованиями УПК ему подозрение не вручено, так как порядок вручения уведомления о подозрении должен быть осуществлен в рамках надлежащей правовой процедуры.

Как сообщал Укринформ, Тупицкий с 6 по 13 января вместе с семьей отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.

29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного Суда Украины Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение президент принял «после получения и рассмотрения специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генерального прокурора».

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в ответ на указ Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КС.

По материалам: Укринформ