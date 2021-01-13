Шмыгаль встретился с Санду: о чем говорили

Шмыгаль встретился с Санду: о чем говорили

Фото

12.01.2021 18:56

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Республики Молдова Майей Санду реализацию ряда совместных проектов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

«Украина и Молдова имеют общие евроинтеграционные стремления, в частности, синхронизацию в 2023 году энергетических систем с европейской континентальной сетью ENTSO-E. У нас также есть общие вопросы энергетической стабильности и независимости наших стран в части сбалансирования энергорынка и поставки газа», – сказал Премьер-министр.

Встреча Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Молдовы Майей Санду / Фото: Правительственный портал

Как подчеркнул Шмыгаль, особенно важно восстановить положительную динамику двустороннего сотрудничества между Украиной и Молдовой. Со своей стороны Санду отметила, что максимально будет способствовать тесному сотрудничеству в интересах граждан обеих стран.

Премьер также отметил, что Украина готова как можно быстрее возобновить деятельность Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Читайте также: Шесть пунктов: на Банковой прокомментировали визит Санду в Украину

«По результатам нашей встречи будет дано поручение председателю Комиссии с украинской стороны, вице-премьер-министру Алексею Резникову начать подготовку к проведению очередного заседания и подготовить повестку дня», – отметил глава правительства.

Шмыгаль также согласился, что Украине и Молдове следует активизировать процесс подготовки к подписанию Протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле в части гармонизации правил происхождения товаров в соответствии с Региональной конвенцией о панъевро-средиземноморским преференциальным правилам происхождения. По его словам, Украина рассчитывает, что переговоры делегаций по согласованию проекта Протокола смогут начаться в кратчайшие сроки.

Премьер-министр и Президент Молдовы обсудили и вопросы противодействия распространению COVID-19. Шмыгаль отметил, что Украина ведет активные переговоры с международными партнерами и всемирной инициативе COVAX, чтобы получить дозы вакцин значительно быстрее.

Читайте также: Зеленский и Санду договорились о скоростном автокоридоре между Киевом и Кишиневом

«Также есть возможность переговоров с нашими европейскими партнерами по получению вакцины в рамках «Восточного партнерства». Мы готовы совместно продолжать работу с Европейским Союзом относительно закупки, поставкеи, создания соответствующей инфраструктуры по обеспечению вакцинации наших граждан», – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль акцентировал, что Украина и Молдова имеют общий товарооборот и бизнес-проекты, которые нужно поддерживать и развивать. В частности, путем открытия новых проектов, в том числе в энергетической сфере.

Шмыгаль и Санду также обсудили совместные инфраструктурные проекты. В частности, строительство мостового перехода через реку Днестр и дальнейшее строительство через переход современной евромагистрали, улучшение качества работы пунктов пропуска и надлежащее функционирование Днестровского комплексного гидроузла.

Читайте также: Зеленский и Санду выступили с совместным заявлением

Премьер-министр поблагодарил Президента Молдовы за поддержку суверенитета Украины и подчеркнул, что Украина неизменно поддерживает территориальную целостность Молдовы в рамках международно-признанных границ.

Как сообщал Укринформ, Президент Молдова Майя Санду 12 января пребывает в Украине с официальным визитом.

По материалам: Укринформ