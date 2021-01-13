Разумков обсудил с Санду борьбу с коррупцией и Донбасс

Разумков обсудил с Санду борьбу с коррупцией и Донбасс

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12.01.2021 20:59

Укринформ

Украину и Молдову объединяют не только общая граница и прошлое, но и европейское будущее и вызовы сегодняшнего дня.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время встречи с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Во время мероприятия стороны обсудили вопросы относительно защиты территориальной целостности и суверенитета, внедрения системных реформ и перспектив межпарламентского сотрудничества.

Разумков подчеркнул, что перед обеими странами сегодня стоит ряд сложных вызовов. "Территориальная целостность и для нашей, и для вашей страны – не просто слова. Это то, за что мы боремся на протяжении многих лет", – подчеркнул он.

Председатель ВР отметил, что несмотря на усилия Президента Украины, Верховной Рады, международных партнеров на линии столкновения продолжают погибать военнослужащие и мирные граждане.

Разумков и Санду также обсудили работу антикоррупционных органов в Украине. "Не могу сказать, что меня как гражданина устраивает результат работы антикоррупционных органов", – отметил Председатель ВР и подчеркнул, что их деятельность для многих является сдерживающим фактором. Он также рассказал о шагах, которые делает украинский парламент для обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов.

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Разумков выразил надежду, что вскоре взаимодействие между парламентами Украины и Молдовы получит новый толчок для активизации сотрудничества.

Как сообщалось, Санду 12 января находится в Киеве. Это ее первый официальный визит после избрания на пост президента Молдовы.

Фото: rada.gov.ua

По материалам: Укринформ