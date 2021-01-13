«Нормандские» советники завершили встречу в Берлине
«Нормандские» советники завершили встречу в Берлине
12.01.2021 20:43
Укринформ
В Берлине завершилась встреча в нормандском формате на уровне политических советников.
Она длилась немногим более шести часов, сообщает корреспондент Укринформа.
Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представители СНБО.
Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.
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Это пятая встреча в Берлине после саммита 9 декабря 2019 года в Париже.
В нормандский формат входят: Украина, Франция, Германия и Россия.
По материалам: Укринформ