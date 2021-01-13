«Нормандские» советники завершили встречу в Берлине

12.01.2021 20:43

Укринформ

В Берлине завершилась встреча в нормандском формате на уровне политических советников.

Она длилась немногим более шести часов, сообщает корреспондент Укринформа.

Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представители СНБО.

Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

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Это пятая встреча в Берлине после саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

В нормандский формат входят: Украина, Франция, Германия и Россия.

По материалам: Укринформ