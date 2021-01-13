«Нормандские» советники продолжат переговоры на следующей неделе – Ермак

12.01.2021 21:56

Укринформ

Политические советники «нормандского формата», который включает Украину, Францию, Германию и Россию, продолжат консультации на следующей неделе.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак после завершения встречи в Берлине, передает корреспондент Укринформа.

«Будем надеяться, что сделаем несколько следующих шагов уже на следующей неделе… Перерыв будет недолгим», – сказал Ермак.

Он проинформировал, что общение советников состоится во второй половине дня в пятницу на следующей неделе в режиме видеоконференции.

Читайте также: Ермак прибыл в Берлин на встречу «нормандских» советников – ОП

На переговорах в немецкой столице, которые продолжались чуть более 6 часов, было поднято много вопросов. Ермак оценил их как «непростой, но конструктивный и содержательный диалог». При этом признал, что говорить о каких-то договоренности он не может.

В частности, обсуждался вопрос о выполнении договоренностей саммита в Париже, а также имплементация выполнения Минских соглашений. Все стороны подчеркнули приверженность к продолжению режима прекращения огня.

Читайте также: Франция призывает все стороны выполнить решение Парижского саммита «Норманди»

Глава ОП не стал раскрывать детали переговоров, отметив, что «диалог длится, дискуссия продолжается».

По материалам: Укринформ