КИУ подсчитал, сколько законов приняли голосами монобольшинства

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13.01.2021 14:03

Укринформ

Народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" в прошлом году обеспечили 226 голосов только 16% принятых Верховной Радой законов.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, обнародованные в Фейсбуке.

"В прошлом году только 16% законов было принято голосами монобольшинства… Депутаты «Слуги народа», имеющие права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов", – говорится в сообщении.

Как отмечают в КИУ, остальные законы не были бы приняты без голосов других депутатских фракций и групп. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: Президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства.

По информации Комитета избирателей, показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с начала работы ВР IX созыва. За год в монобольшинстве остались только 211 депутатов.

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"Если в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовал 231 народный депутат «Слуги народа», то в сентябре 2020 года – 206 депутатов, а в декабре 2020 года – 211 депутатов", – говорится в сообщении.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что низкие показатели работы монобольшинства объясняются не только общим уменьшением посещения Рады в связи с коронавирусом, а прежде всего, "это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы".

Во внимание были взяты голосования за законы, принятые ВРУ за период с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года и подписанные Президентом. Учитывались результаты финального голосования, когда закон был принят в целом.

Всего за год были приняты 230 законов.

По материалам: Укринформ