Из-за тарифов Шмыгаля зовут в Раду 25 и 26 января

13.01.2021 18:59

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль представит в Верховной Раде доклад об урегулировании ситуации по тарифам для населения 25 и 26 января.

Такое предложение Председателя ВР Дмитрия Разумкова поддержали представители всех депутатских фракций и групп на совещании по урегулированию ситуации с тарифами на газоснабжение и электроэнергию для населения, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"По результатам совещания решено заслушать Премьер-министра Украины с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на Согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января", – говорится в сообщении.

Спикер подчеркнул, что тарифообразование – это зона ответственности правительства, и парламент не может перебирать на себя эти функции.

"Но нам необходимо выработать единую концепцию урегулирования. Важно, чтобы все граждане нашего государства понимали, как это будет происходить", – подчеркнул он.

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Участники совещания заслушали информацию руководства правительства о мерах, которые планируются для урегулирования ситуации с повышением тарифов на газоснабжение и электроэнергию для населения. Представители Кабинета Министров проинформировали парламентариев, что предлагается введение госрегулирования цен на газ на период карантина, но не дольше, чем продлится текущий отопительный сезон.

Кроме того, по информации правительства, планируется монетизировать льготы на потребление электроэнергии для отопления.

Подробнее эффективность предложенных Правительством мер в Верховной Раде обсудят 25 и 26 января, заметили в пресс-службе ВР.

В совещании приняли участие представители депутатских фракций и групп, Премьер-министр Украины, представители профильных ведомств.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания Премьера по вопросу тарифов", – написал заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания Премьера по вопросу тарифов", – написал Железняк.

Он также сообщил, что во время совещания премьер проинформировал о решении госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). "Вроде как даже надеятся на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры", – отметил депутат.

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"По электричеству: правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отменённой льготы", – добавил Железняк.

Как сообщал Укринформ, 13 января Председатель ВР Дмитрий Разумков собрал совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко, руководителя НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и руководителей фракций и групп относительно тарифов на энергоносители для населения.

По материалам: Укринформ