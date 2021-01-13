Ермак заявил, что причастные к вмешательству в выборы в США будут привлечены к ответственности

Ермак заявил, что причастные к вмешательству в выборы в США будут привлечены к ответственности

13.01.2021 19:57

Укринформ

Украинская власть сделает все от нее зависящее, чтобы лица, причастные к вмешательству в выборы в США , были привлечены к ответственности.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал в Твиттере, передает Укринформ.

"Чтобы избежать недоразумений: эта администрация, независимо от партийной принадлежности, сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы в США", – написал Ермак.

Как сообщалось, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью "российской сети зарубежного влияния", связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также против действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в «черный список» попали люди, которые работали в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

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Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 г. обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Это записи, датированы 2015-2016 годами. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четверых людей, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ