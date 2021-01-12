Украина и Молдова заинтересованы стать частью «Триморья»

Заявление

12.01.2021 16:09

Укринформ

Украина и Молдова стремятся усилить взаимодействие со странами в Юго-Восточной Европе и на Черном море и заинтересованы в присоединении к инициативе «Триморье».

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Республики Молдова Владимира Зеленского и Майи Санду, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

«Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы «Триморье», – говорится в документе.

Кроме того, президенты подтвердили интерес к углублению регионального сотрудничества в целях реализации стратегических целей двух государств относительно полноправного членства в Европейском Союзе, в том числе путем имплементации Соглашений об ассоциации с ЕС.

Также Украина и Молдова заверили в готовности продолжать усилия и общую координацию ради укрепления стратегического значения инициативы «Восточное партнерство», основанной на принципе дифференциации и учета европейских амбиций стран-партнеров, особенно в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства 2021 года.

«Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества «ЕС + 3 ассоциированных партнера» и призываем ЕС углубить диалог относительно УВЗСТ и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции, в том числе в сферах юстиции, цифровой экономики, энергетики, транспорта и окружающей среды», – отмечается в заявлении.

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Как сообщалось, Санду 12 января находится в Киеве. Это ее первый официальный визит после избрания на пост Президента Молдовы.

По материалам: Укринформ