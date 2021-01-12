СБУ закрыла дело в отношении возможной госизмены Кучмы и Ермака

12.01.2021 20:13

Укринформ

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство в отношении возможной государственной измены экс-президента Украины Леонида Кучмы и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака во время переговоров в Минске.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от «Евросолидарности» Владимир Вятрович, по заявлению которого и было открыто соответствующее производство.

Он опубликовал постановление следователя СБУ, в котором говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".

«В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных относительно совершения лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск Республики Беларусь, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины », – отметили в СБУ.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23 апреля 2020 года и на основании обращения от народного депутата Вятровича открыла уголовное производство в отношении возможной государственной измены со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске.

Вятрович требовал возбудить дело по результатам встречи ТКГ в Минске 11 марта 2020 года, на которой с участием Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей относительно создания "Консультативного совета" с участием представителей ОРДЛО.

13 марта представители партии "Слуга народа" заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в переговорах Украины с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы.

Позже Ермак заверил, что формат переговоров ТКГ в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ остается неизменным.

По материалам: Укринформ