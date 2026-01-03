Звідки прийшла традиція прикрашати ялинку на Новий рік: цікаві історичні факти

Традиція прикрашати ялинку напередодні Нового року має значно глибше коріння, ніж може здатися на перший погляд.

Її витоки сягають європейського середньовіччя, коли вічнозелені дерева символізували життя, відновлення та надію в період зимового холоду.

Особливого поширення звичай набув у німецьких землях, де в XVI столітті почали встановлювати ялинки в оселях і прикрашати їх свічками та простими символічними елементами.

Згодом традиція трансформувалася, поєднавши в собі як християнські, так і більш давні, язичницькі уявлення про цикл року та відродження світла після найдовшої ночі. У різних країнах ялинка набула власних культурних особливостей, але основна ідея залишилася незмінною — створення святкової атмосфери та символу єдності родини.

У ХХ столітті ялинка остаточно стала світським атрибутом Нового року, особливо на теренах Східної Європи.

Її прикрашання перетворилося на ритуал, який об’єднує покоління та закріплює відчуття початку нового етапу. Сьогодні ця традиція має не лише культурне, а й економічне значення, адже святкове оформлення стимулює торгівлю та сферу послуг, залишаючись водночас одним із найупізнаваніших символів зимових свят.

