Які продукти є найкориснішими для серця та судин: поради лікарів

Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності у світі, і саме тому питання харчування відіграє ключову роль у профілактиці та зміцненні здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

Всесвітня організація охорони здоров’я та Американська асоціація серця наголошують: для підтримки нормальної роботи серця важливо дотримуватися збалансованого раціону. Дієтологи звертають увагу на продукти, які містять необхідні жирні кислоти, антиоксиданти, клітковину та мінерали.

Особливо корисною є риба жирних сортів, яка насичує організм омега-3 кислотами. Вони знижують рівень «поганого» холестерину, сприяють профілактиці атеросклерозу та зменшують ризик інфарктів.

Також позитивний вплив мають горіхи й насіння, які підтримують еластичність судин та стабілізують тиск. Лікарі радять використовувати оливкову олію як основне джерело жирів, адже вона сприяє нормалізації ліпідного профілю крові.

Овочі та фрукти забезпечують організм антиоксидантами, що нейтралізують вільні радикали, а цільнозернові продукти допомагають підтримувати стабільну вагу та покращують роботу травної системи. Водночас спеціалісти попереджають: користь від продуктів може бути зведена нанівець, якщо харчування супроводжується надмірним споживанням солі, цукру чи жирного м’яса.

