Які дешеві, трав’яні чаї найкорисніші в Україні: експерти надали відповідь

Трав’яні чаї завжди займали особливе місце в українській культурі. Вони поєднують у собі доступність, користь для здоров’я і давні традиції.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти зазначають, що саме прості й недорогі напої можуть мати найбільший позитивний вплив, якщо вживати їх правильно. Серед найбільш популярних варто виділити ромашку, яка відома своїми протизапальними та заспокійливими властивостями.

Вона допомагає нормалізувати сон і підтримує шлунково-кишковий тракт. Інший улюблений вибір українців — м’ята. Вона не лише освіжає, але й сприяє травленню та зменшує відчуття нудоти.

Окремої уваги заслуговує імбирний чай, який добре відомий своїми імуномодулюючими властивостями. У холодний сезон він стає справжнім помічником у профілактиці застуд. Також серед бюджетних і водночас корисних варіантів часто називають каркаде.

Його яскравий колір і кислуватий смак поєднуються зі здатністю знижувати тиск і підтримувати роботу серцево-судинної системи. Не можна не згадати й ехінацею, яку широко застосовують для зміцнення імунітету. А меліса традиційно використовується як засіб від стресу і безсоння.

Фахівці нагадують, що навіть найдешевші чаї варто купувати лише у перевірених місцях, адже якість сировини напряму впливає на безпеку та користь.

Важливим є і спосіб приготування: температура води, час настоювання та дотримання пропорцій визначають, наскільки напій збереже свої властивості. Хоча трав’яні чаї можуть суттєво підтримати здоров’я, вони не є повноцінною альтернативою лікуванню, а скоріше корисним доповненням.

У результаті саме такі прості засоби залишаються найбільш універсальними: доступні за ціною, природні та перевірені поколіннями.

