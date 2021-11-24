Умерла Франсиско Сусано: она была старейшей жительницей на земле

Франциска Сусано, считающаяся самым старым человеком в мире, умерла в возрасте 124 лет. Она была последним человеком, родившимся в 19 веке.

Франциска Сусано, также известная как Лола Иска, скончалась в понедельник в своем доме на Филиппинах, пишет Первая Лента со ссылкой на американские СМИ.

В жизни женщину часто просили дать рецепт на долголетие. Франциска отвечала, что секрет в еде. Она ела в основном овощи и небольшое количество мяса, никогда не употребляла свинину, и не употребляла алкоголь.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым долгоживущим человеком была Жанна Кальман, родившаяся в 1875 году. Женщина умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

По всему миру сообщается о различных людях, которые старше Сусано и еще не умерли, однако официально подтвердить данный факт не получается.

Ранее мы сообщали, что умерла звезда сериала «Друзья», все из-за рака.