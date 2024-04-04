«ПриватБанк» запроваджує нову плату за переказати: скільки тепер доведеться платити

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву на офіційній сторінці фінансової установи у соціальній мережі Facebook.

Як стало відомо, фінансова установа «ПриватБанк» попередила своїх клієнтів про нові тарифи. Зокрема, до 20 квітня поточного 2024 року буде застосована нова ставка комісії за міжнародні грошові перекази через мобільний додаток «Приват24». Також, замість попередніх 2% тепер українці оплачуватимуть лише 1%, що призведе до економії на послугу у розмірі 50%.

У фінустанові наголосили, що клієнти ПриватБанку матимуть змогу підтримувати своїх родичів, які перебувають за кордоном або поповнювати свої міжнародні банківські картки за значно зниженою ставкою: 1% замість 2%.

Також у «ПриватБанку» зазначили, що переказ коштів можна здійснити через мобільний застосунок «Приват24» з картки «ПриватБанку» на картку будь-якого іншого банку світу, за умови підтримки технології Р2Р.

Однак для здійснення переказу необхідно мати валютну картку «ПриватБанку». Важливо пам’ятати, що мінімальна сума грошового переказу становить 10 доларів, а максимальна сума грошового переказу — 29 999 гривень в еквіваленті.

Як здійснити переказ з картки «ПриватБанку» на закордонну картку через «Приват24»

Використовуючи мобільний додаток «Приват24», необхідно виконати наступні кроки:

Зайдіть у меню «Переказ на карту».

Виберіть картку іноземного банку або заповніть дані закордонної картки.

Вкажіть суму та натисніть кнопку «Продовжити».

Для веб-версії «Приват24» послідовність дій наступна:

Перейдіть до розділу «Перекази» та виберіть «Переказ на карту».

Виберіть свою валютну картку (якщо у вас немає валютної картки «ПриватБанку», ви можете відкрити Digital карту віддалено).

Вкажіть суму та натисніть кнопку «Перевести».

У банку наголосили, що грошовий переказ здійснюється лише з валютної картки «ПриватБанку».

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