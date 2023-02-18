Социальные выплаты 2023: какие из них продлены автоматически

В Кабмине рассказали, какие социальные выплаты в 2023 году в Украине продолжатся автоматически и какие нужно продолжать в органах социальной защиты. Об этом сообщает правительственный портал.

Фото: bank.gov.ua

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С 1 января социальные выплаты автоматически продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения.

Однако в отдельных случаях получателям помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение помощи.

Кому соцвыплаты продолжаются автоматически

детям в сложных жизненных обстоятельствах (над которыми осуществляют опеку или попечительство, больным тяжелыми заболеваниями, имеющими инвалидность и т. п.);

гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лицам с инвалидностью, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами;

гражданам, имеющим пособие на проживание ВПЛ;

трудоспособным лицам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Кому необходимо обратиться в соцслужбу для продления выплат

малообеспеченным семьям и одиноким матерям, получающим выплаты на детей;

лицам, которые получали временное пособие по достижению общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

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Важно

Обращаться за продолжением получения выплат малообеспеченным, одиноким и лицам, которые получали временную помощь через достижение общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, не требуется, если получатель таких пособий живет на временно оккупированной территории или территориях проведения активных боевых действий. В этих случаях продление также происходит автоматически без обращения.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин