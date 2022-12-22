Глава Киевской ОВА требует от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской областной военной администрации поручила Укрэнерго и ДТЭК как можно быстрее выйти на понятные для жителей области графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение. Об этом сообщил глава Киевской О В Алексей Кулеба в телеграм-канале.

Фото: pravda.com.ua

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«Укрэнерго и ДТЭК должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это подчеркиваем отдельно», — написал Кулеба.

Он добавил, что ситуация в общинах, где не было света более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики.

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Отдельно поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

Также в кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные Пункты Незламності и пункты обогрева в общинах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это нужно.

Источник: МинФин