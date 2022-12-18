С начала года АРМА разыскало корпоративные права на 41 миллиард

С начала 2022 года в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) поступило 6682 обращений по осуществлению мероприятий по выявлению и розыску активов, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Фото: zt-rada.gov.ua

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В частности, больше всего обращений Нацагентство получило от:

Министерства юстиции — 2661, поступивших в рамках розыска и выявления активов подсанкционных лиц;

Национальной полиции — 2081;

органов прокуратуры — 671;

Бюро экономической безопасности — 432.

По результатам обработки указанных обращений АРМА разыскало денежные средства на сумму почти 4,4 миллиарда в гривневом эквиваленте, а также корпоративные права и доли в уставных капиталах общей стоимостью 41 миллиард гривен.

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Кроме того, Агентство разыскало:

свыше 138 тыс. земельных участков;

около 13,5 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости;

более 29,6 тыс. единиц транспорта;

свыше 4,3 тыс. единиц с/х техники с комплектующими;

4,3 тыс. единиц другого имущества (товаров);

885 имущественных прав интеллектуальной собственности.

«Таким образом, ведомство в целом разыскало более 190 тысяч единиц имущества, что кратно превышает показатели прошлых лет», — говорится в сообщении.

Источник: МинФин