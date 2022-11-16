Аналитики спрогнозировали продолжительную криптозиму из-за краха FTX

Банкротство FTX подорвало доверие инвесторов и способно продлить криптозиму вплоть до конца 2023 года. Такой точки зрения придерживаются аналитики Coinbase, сообщает Forklog.

Фото: pixabay.com

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Подробности

События вокруг FTX обернулись делевериджем коротких позиций и уходом крупных покупателей, что повысило уязвимость криптовалютного рынка. Не исключены «эффекты второго порядка», которые затронут клиентов и контрагентов биткоин-биржи и родственной Alameda Research.

Помимо связанных с банкротством FTX процессов, инвесторы продолжат следить за динамикой процентных ставок.

При их оптимистичном развитии рынок оправится от шока спустя несколько месяцев. Аналитики усомнились в улучшении макроэкономического фона в январе после текущего ослабления доллара на фоне обнадеживающих данных по инфляции.

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Эксперты считают, что плохая ликвидность сохранится до конца года. Доминирование стейблкоинов выросло до 18% от общей капитализации рынка, которая рухнула с начала месяца до краха FTX с $1 трлн до $800 млрд.

«Сочетание увеличения хешрейта (в результате чего повышается сложность), растущих затрат на электроэнергию и более низких цен привело к все более напряженным экономическим условиям для биткоин-майнеров», — говорится в отчете.

Напомним

Криптовалютная биржа FTX начала процедуру банкротства. При этом главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид объявил об уходе с должности.

Бенкман-Фрид владеет 53% акций FTX, ранее оценивавшихся в $6,2 млрд, а также компанией Alameda Research стоимостью $7,4 млрд.

Новости о кризисе ликвидности на FTX, который в январе оценивался в $32 млрд с инвесторами, включая SoftBank и BlackRock, повлияли на котировки криптовалют по всему миру.

Стоимость основных криптовалют резко упала, а биткоин упал до самого низкого уровня почти за два года — до $15 604.

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Источник: МинФин