Финансы

Укрпочта показала, как будет выглядеть рождественско-новогодняя марка (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
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В 2022 году в Украине в голосовании за лучшую рождественско-новогоднюю марку выиграл эскиз «Разъединенные войной». Об этом написал в телеграм-канале Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.Что известноАвтор марки-победительницы — школьница Валерия Михайлова из Николаева, вынужденная уехать за границу. Там у нее возникла идея такого рисунка.

«Глубину этого замысла, как и эмоции самого автора, родной город которого с начала войны не обстреливали всего 46 дней, может понять каждый», — отметил Смилянский.

В финал вышли пять работ: «Детские мечты», «Колядники и украинский воин», «Счастье — это быть вместе», «Разъединенные войной» и «Под защитой Святого Николая».

Второе место в голосовании занял эскиз с украинским военным и колядниками авторства Александра Охапкина — заслуженного художника Украины, работающего в области иконописи.

Конкурс эскизов на создание рождественской почтовой марки проходил с 15 по 25 октября.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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