Чехия выделит Украине около 30 миллионов гривен на дизельные генераторы

Чехия планирует выделить 20 млн чешских крон (около 30 млн грн) на дизельные генераторы для Харьковской и Днепропетровской областей Украины. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Фото: rupoint.cz

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«Украине нужно гораздо больше всего: я это вижу сегодня, когда Россия пытается уничтожить всю энергетическую инфраструктуру Украины», — сказал глава правительства Чехии.

В ходе визита Фиалы в Киев также состоялось совместное заседание правительства Украины и правительства Чешской Республики, по результатам которого участники приняли совместное заявление.

В нем стороны осудили попытку России аннексировать временно оккупированные территории Украины и подтвердили свою готовность продолжать совместную работу по прекращению агрессивной войны России против Украины, а также отметили важность увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Напомним

В результате утренних обстрелов российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Источник: МинФин