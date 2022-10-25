Финансы

25 октября в Киеве и области снова возможны отключения света

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Фейсбуке.

Фото: dev.ua

0

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Принудительные ограничения

«Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ДТЭК, при дисбалансе в энергосистеме Укрэнерго дает распоряжение ввести стабилизационные отключения электроэнергии. Каждый раз это может касаться разных областей Украины.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Энергетика

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Штайнмайер приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения рф

17 минут ago

Кулеба и Блинкен обсудили агрессию рф и «грязную бомбу» — Госдеп

2 часа ago

ГСЧС советует установить на смартфоны приложение «Разминирование Украины»

3 часа ago

Визначився новий прем’єр Великобританії

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button