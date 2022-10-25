25 октября в Киеве и области снова возможны отключения света
Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Фейсбуке.
Фото: dev.ua
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Принудительные ограничения
«Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ДТЭК, при дисбалансе в энергосистеме Укрэнерго дает распоряжение ввести стабилизационные отключения электроэнергии. Каждый раз это может касаться разных областей Украины.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Энергетика
Источник: МинФин