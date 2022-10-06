Комитет по вопросам финансов одобрил назначение Андрея Пышного на должность главы НБУ
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил кандидатуру Андрея Пышного на должность главы НБУ. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Фото: wikipedia.org
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«В ближайшее время это решение утвердит и сессионный зал», — написал Железняк.
Сам Андрей Пышный принимал участие в заседании. Он отметил, что важнейший приоритет — начать программу с МВФ. Пышный также поддерживает сохранение ставки 25%.
Кто такой Андрей Пышный
Андрей Пышный — бывший председатель правления государственного Ощадбанка (с 2014 по 2020 год). Его также считают товарищем главы Офиса Президента Андрея Ермака на фоне их сотрудничества в рамках санкционной группы «Ермака-Макфола» (работает над санкциями против РФ и Белоруссии) и по социальным проектам.
Также он дружит с Арсением Яценюком, с которым оканчивал юридический факультет Черновицкого университета. Яценюк был первым заместителем главы Нацбанка и и. главы НБУ в 2003—2005 годах. Но говорят, что он до сих пор входит в кабинеты власти и поддерживает хорошие отношения с Ермаком.
После окончания учебы в 1996 году Пышный остался преподавать в своем вузе на кафедре конституционного, административного и финансового права. Он также занимался юриспруденцией в компании «Юрек-Аудит», соучредителями которой были Арсений Яценюк и Андрей Иванчук.
В 2005 году Андрей Пышный получил еще одно высшее образование — окончил Украинскую академию банковского дела НБУ.
Обладает степенью кандидата юридических наук. Его диссертация была на тему: «Правовой статус государственных банков Украины».
Карьера в Ощадбанке
В 2000 году после переезда в Киев Пышный возглавил юридическое отделение Ощадбанка, а через год стал директором департамента правового обеспечения финучреждения.
2003 получил назначение на должность первого заместителя председателя правления. Какое-то время исполнял обязанности руководителя Ощадбанка.
В 2007 году Андрей Пышный перешел в Укрэксимбанк. В течение 3-х месяцев занимал должность первого заместителя председателя правления.
После перерыва, связанного с политической деятельностью, в 2014 году Пышный снова вернулся в Ощадбанк. Проработал в должности главы правления банка более 6 лет.
На финансовом рынке Андрея Пышного считают крепким специалистом и самодостаточной личностью. Его главным достижением называют перестройку Ощадбанка в современную структуру — она продолжается до сих пор.
Государственный банк стал прибыльным, продолжая выполнять социальную функцию. В то же время критики не перестают задавать вопросы проблемных кредитов Ощадбанка, выданных госкомпаниям и предприятиям, близким к власти в разные годы.
Весной 2022 года Андрей Пышный вернулся в Ощадбанк в новом качестве — советник председателя правления (Сергея Наумова). Но работники госбанка говорят, что у него очень широкие полномочия, с ним согласовываются ли не все ключевые решения в структуре.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин