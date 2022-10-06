Я не был удобным главой НБУ: Шевченко ответил на обвинения в подозрении

Кирилл Шевченко прокомментировал свою отставку с должности главы НБУ. По его словам, когда он объявил о своем решение уйти в отставку, то полностью осознавал ответственность за финансовую стабильность и репутацию страны накануне важнейшего заседания Совета МВФ (7 октября) и решил назвать лишь одну из причин отставки — ухудшение состояния здоровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

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«Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным главой Национального банка», — заявил Шевченко.

По его словам, информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.

«Официально заявляю: озвученные правоохранителями „обнаруженные факты“ являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений. Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждая сделка, заключенная Укргазбанком при моем руководстве, была на 100% рыночной», — подчеркнул он.

Шевченко также подчеркнул, что за более чем 28 лет своей профессиональной деятельности, он ни разу не изменил своей совести и достоинству. По его словам, за время, когда он возглавлял Укргазбанк, ему с командой удалось вывести этот банк на качественно новый уровень.

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«Мы смогли превратить „зеленое“ направление в успешную финансовую модель, и стали одними из лидеров в сегменте экобанкинга. За тот период, когда я был его руководителем, Укргазбанк успешно проходил стресс-тестирование НБУ и достиг роста чистых активов на 98 млрд грн (почти в 6 раз), увеличения на 53 млрд грн (в 4 раза) кредитно-инвестиционного портфеля, на 91 млрд грн — портфеля средств клиентов, ежегодно демонстрировавшего положительный финансовый результат (за 2019 год прибыль банка составила 1,3 млрд грн)», — отметил Шевченко.

Он также заявил, что все финансовые операции АБ «Укргазбанка» подтверждены forensic, совместно проводимым Baker Tilly International и Deloitte Touche Tohmatsu, а также отдельным диагностическим обследованием PwC. Кроме того, Укргазбанк проверялся, как государственный банк, Государственной аудиторской службой.

По результатам всех этих проверок не было обнаружено никаких нарушений. Все операции были произведены согласно действующему законодательству и в рамках ценовой политики Укргазбанка.

Подтверждением успешности тогдашней работы уже после проведенных аудитов является подписание Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией (IFC) сначала Меморандума, а впоследствии и соглашения о кредите с возможностью конвертации в акционерный капитал банка.

«Я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов реанимацию именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года и все это время оно так и не расследовалось. Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак по мне. Таким образом, меня пытались — но безрезультативно — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ», — сказал Шевченко.

Он добавил, что существуют и другие факторы, прямо свидетельствующие о внепроцессуальной природе такого преследования, но сегодня о них говорить он не захотел.

«Я всегда работал во благо страны. И в самые трудные времена доказал свой профессионализм, командную работу и патриотизм. На этих принципах буду стоять и дальше», — добавил экс-глава НБУ.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин