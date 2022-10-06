Главное за четверг: Академия «Минфина», ликвидация Банка Сич и национализация системно важных банков

Личный финансовый план: как найти деньги для инвестиций в ежедневных расходах

Не знаете, сколько денег тратите за день, месяц или год? Хотите сделать как можно больше сбережений? Или не знаете, как правильно распоряжаться сэкономленными средствами? Ответ на эти вопросы очень прост — нужно создать собственный финансовый план.

Нацбанк отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Банк Сич

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Я не был удобным главой НБУ: Шевченко ответил на обвинения в подозрении

Кирилл Шевченко прокомментировал свою отставку с должности главы НБУ. По его словам, когда он объявил о своем решение уйти в отставку, то полностью осознавал ответственность за финансовую стабильность и репутацию страны накануне важнейшего заседания Совета МВФ (7 октября) и решил назвать лишь одну из причин отставки — ухудшение состояния здоровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Парламент принял закон о национализации системно важных банков

6 октября Рада приняла закон о выводе из рынка системно важного банка в условиях военного положения.

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России в ответ на незаконную аннексию территории Украины на основе фиктивных «референдумов», мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.

Источник: МинФин