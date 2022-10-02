Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за $4,4 миллиона
Неизвестный приобрел невзаимозаменяемый токен (NFT) CryptoPunk #2924 за 3300 ETH (более $4,4 млн на момент сделки). Об этом пишет Forklog.
Фото: forklog.com
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Что известно
Несмотря на медвежий рынок, сделка стала четвертой по цене в ETH и десятой по стоимости в долларах США в истории коллекции, согласно CryptoSlam.
Punk 2924 bought for 3,300 ETH ($4,451,633.94 USD) by 0×9045de from 0x1da533. https://t.co/bh7Rjs9Aob #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/PT9v9bCC5s
— CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) September 28, 2022
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в 2021 году Christie's продал девять редких NFT из коллекции CryptoPunks за $17 млн. Это вторая продажа невзаимозаменямых токенов в истории аукционного дома.
CryptoPunks — это коллекция из 10 тыс. цифровых аватаров в виде людей, обезьян, пришельцев и других существ, созданная в виде NFT. Самый дорогой токен из коллекции ранее был продан за $7,6 млн.
Что такое NFT
NFT являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.
Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).
Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.
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Источник: МинФин