Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за $4,4 миллиона

Неизвестный приобрел невзаимозаменяемый токен (NFT) CryptoPunk #2924 за 3300 ETH (более $4,4 млн на момент сделки). Об этом пишет Forklog.

Фото: forklog.com

Что известно

Несмотря на медвежий рынок, сделка стала четвертой по цене в ETH и десятой по стоимости в долларах США в истории коллекции, согласно CryptoSlam.

Punk 2924 bought for 3,300 ETH ($4,451,633.94 USD) by 0×9045de from 0x1da533. https://t.co/bh7Rjs9Aob #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/PT9v9bCC5s

— CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) September 28, 2022

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в 2021 году Christie's продал девять редких NFT из коллекции CryptoPunks за $17 млн. Это вторая продажа невзаимозаменямых токенов в истории аукционного дома.

CryptoPunks — это коллекция из 10 тыс. цифровых аватаров в виде людей, обезьян, пришельцев и других существ, созданная в виде NFT. Самый дорогой токен из коллекции ранее был продан за $7,6 млн.

Что такое NFT

NFT являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.

