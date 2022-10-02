Финансы

Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи на $12,4 миллиарда

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

Палата представителей США одобрила выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере $12,4 млрд. Об этом сообщает New York Times.

Фото: pixabay.com

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Подробности

На днях Сенат одобрил данный законопроект. Его также подписал президент США Джо Байден.

Отмечается, что закон «предусматривает ассигнование федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине».

Как распределят средства

Предполагается, что $7,8 млрд будет направлено на оборонные нужды, а $4,5 млрд — на прямую бюджетную поддержку Украины. $35 млн пойдут на обеспечение безопасности ядерных материалов в Украине и реагирование на потенциальные ядерные инциденты.

Также законопроект возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму $3,7 млрд.

Напомним

«Минфин» писал о том, что США выделяют Украине новый транша военной помощи на сумму $1,1 млрд.

Кроме того, США требуют от стран ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Украины, поскольку МВФ изучает новые способы отправки денег в Киев.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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Admin

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Финансы

Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи на $12,4 миллиарда

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

Палата представителей США одобрила выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере $12,4 млрд. Об этом сообщает New York Times.

Фото: pixabay.com

3

►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

На днях Сенат одобрил данный законопроект. Его также подписал президент США Джо Байден.

Отмечается, что закон «предусматривает ассигнование федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине».

Как распределят средства

Предполагается, что $7,8 млрд будет направлено на оборонные нужды, а $4,5 млрд — на прямую бюджетную поддержку Украины. $35 млн пойдут на обеспечение безопасности ядерных материалов в Украине и реагирование на потенциальные ядерные инциденты.

Также законопроект возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму $3,7 млрд.

Напомним

«Минфин» писал о том, что США выделяют Украине новый транша военной помощи на сумму $1,1 млрд.

Кроме того, США требуют от стран ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Украины, поскольку МВФ изучает новые способы отправки денег в Киев.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

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