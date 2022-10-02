monobank разрешил покупать больше валюты через приложение
С 1 октября monobank увеличил предел для покупки валюты до 100 тыс. гривен. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.
Фото: depositphotos.com
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«С сегодняшнего дня (с 1 октября — ред.) в приложении mono можно купить валюту на 100к в месяц, а было не более 50к», — отметил он.
По его словам, сейчас приобрести валюту можно только если положить деньги на трехмесячный депозит.
«Всего за два месяца наши клиенты купили валюты на $110 млн», — дополнил Гороховский.
Предыстория
Как писал «Минфин», 30 сентября Национальный банк увеличил с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев.
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Источник: МинФин