monobank разрешил покупать больше валюты через приложение

С 1 октября monobank увеличил предел для покупки валюты до 100 тыс. гривен. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.

Фото: depositphotos.com

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«С сегодняшнего дня (с 1 октября — ред.) в приложении mono можно купить валюту на 100к в месяц, а было не более 50к», — отметил он.

По его словам, сейчас приобрести валюту можно только если положить деньги на трехмесячный депозит.

«Всего за два месяца наши клиенты купили валюты на $110 млн», — дополнил Гороховский.

Предыстория

Как писал «Минфин», 30 сентября Национальный банк увеличил с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев.

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Источник: МинФин