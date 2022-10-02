Финансы

Китайский конкурент Tesla объявил о планах по выходу на авторынок Европы

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 2 октября, 2022
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Китайский производитель электромобилей BYD планирует выход на европейский авторынок, несмотря на давление со стороны потенциальной продажи акций компании Уорреном Баффетом. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: nv.ua

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Экспансия в Европу

На этой неделе BYD ввела предпродажные цены на ряд полностью электрических транспортных средств в Европе.

Экспансия начнется в Германии, где базируются Volkswagen и Mercedes-Benz, и Швеции. К концу года китайский конкурент Tesla планирует выйти на рынки Франции и Великобритании.

Читайте: BYD вошла в тройку крупнейших по капитализации автоконцернов мира

Напомним

В июне BYD вошла в тройку крупнейших по капитализации автоконцернов мира после Tesla и Toyota.

В сентябре объем продаж аккумуляторов группы превысил показатели южнокорейской LG Energy Solution, которая является вторым по величине поставщиком аккумуляторов для электромобилей в мире после китайской CATL.

С февраля 2022 года BYD прекратила выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью перешла на производство электрических и гибридных автомобилей.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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