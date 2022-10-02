Китайский конкурент Tesla объявил о планах по выходу на авторынок Европы

Китайский производитель электромобилей BYD планирует выход на европейский авторынок, несмотря на давление со стороны потенциальной продажи акций компании Уорреном Баффетом. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: nv.ua

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Экспансия в Европу

На этой неделе BYD ввела предпродажные цены на ряд полностью электрических транспортных средств в Европе.

Экспансия начнется в Германии, где базируются Volkswagen и Mercedes-Benz, и Швеции. К концу года китайский конкурент Tesla планирует выйти на рынки Франции и Великобритании.

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Напомним

В июне BYD вошла в тройку крупнейших по капитализации автоконцернов мира после Tesla и Toyota.

В сентябре объем продаж аккумуляторов группы превысил показатели южнокорейской LG Energy Solution, которая является вторым по величине поставщиком аккумуляторов для электромобилей в мире после китайской CATL.

С февраля 2022 года BYD прекратила выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью перешла на производство электрических и гибридных автомобилей.

Источник: МинФин