Финансы

Кабмин упростил оформление пенсий и пособий на освобожденных территориях

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
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Кабинет министров внес изменения в постановление 162, регулирующее особенности выплаты и доставки пенсий на период введения военного положения. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Фото: informator.ua

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Подробности

Предоставлено право на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) и в деоккупированных населенных пунктах в течение трех месяцев после деоккупации, подавать заявления о выплате пенсии или денежной помощи в орган Пенсионного фонда или орган социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского голову или старосту.

При этом должна указываться дата и место подачи заявления, должность, собственное имя и фамилия лица, принявшего заявление.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Укрпочта готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 дня agoОбновлено: 18 сентября, 2022
0 0 1 минута чтения
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