Жители деоккупированных территорий смогут получить пенсию наличными вместо выплаты на карту

Правительство приняло законодательные изменения, которые позволяют пенсионерам на деоккупированных территориях получать выплаты наличными даже если пенсия была оформлена на карточку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Фото: minre.gov.ua

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Как получить пенсию наличными

Для получения выплат на руки необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными.

Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного фонда Украины. Деньги будут доставляться Укрпочтой.

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В настоящее время на деоккупированных территориях Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Пока не везде есть электроснабжение и связь, поэтому не все банки и банкоматы сейчас работают.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что Укрпочта готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.

Источник: МинФин