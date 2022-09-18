Bank of America предложит до шести недель оплачиваемого отпуска своим давним сотрудникам

Bank of America Corp. запускает оплачиваемую программу длительного отпуска (саббатикал) для поощрения своих сотрудников, которые проработали в компании 15 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: fortune.com

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Подробности

Согласно служебной записке, с которой ознакомилось издание, начиная со следующего года банк будет предлагать длительный отпуск от четырех недель, чтобы сотрудники могли «реинвестировать в свои жизненные приоритеты».

При этом со временем такой отпуск увеличивается и составляет пять недель для тех, кто проработал от 20 до 25 лет, и шесть недель для тех, кто проработал 30 лет и более.

Сотрудники могут взять два таких отпуска в течение своей карьеры в компании. На этот шаг Bank of America идет, чтобы поощрять своих сотрудников на определенных этапах карьеры, а также для привлечения и удержания талантливых работников.

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Борьба с выгоранием

Таким образом компании борются с выгоранием сотрудников и борются за сохранение талантов.

Согласно недавнему исследованию, проведенному исследовательской фирмой Gallup, около половины работающих в США можно охарактеризовать как «тихих уволившихся», что означает, что они выполняют свои должностные обязанности, но психологически отстранены от своей работы.

Интересно, что предложения оплачиваемых длительных отпусков, хотя и распространены в некоторых отраслях, редко встречаются в банковском мире. Некоторые банковские служащие могут не решиться просить о длительном отпуске, опасаясь, что их могут сократить с работы или отказать в продвижении по карьерной лестнице.

Источник: МинФин