YouTube расширяет возможности монетизации контента

Ожидается, что YouTube объявит о дополнительных возможностях для создателей контента зарабатывать деньги на своем видеосервисе. Таким образом компания надеется сохранить свое господствующее положение и получить преимущество над конкурентами, в частности TikTok. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: comments.ua

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Подробности

Компания, принадлежащая Google, планирует позволить большему количеству создателей видео зарабатывать деньги на платформе, снизив барьеры для входа в свою партнерскую программу. Ожидается, что YouTube сделает соответсвующее объявление на мероприятии во вторник, 20 сентября.

«Это крупнейшее расширение, которое мы сделали за несколько лет, создав новые способы для авторов присоединиться к программе», — сказал Амджад Ханиф, вице-президент по управлению продуктами YouTube.

По старым правилам YouTube создатели контента зарабатывали деньги только в том случае, если аудитория смотрела их видео не менее 4000 часов, и у них было не менее 1000 подписчиков.

Теперь YouTube будет размещать рекламу в Shorts — коротких вертикально ориентированных видеороликов. По словам одного из источников, компания планирует выплачивать создателям 45% рекламных денег. Создатели YouTube-контента традиционно получают 55% денег от рекламы, которая воспроизводится до и во время их видео.

YouTube позволит создателям использовать популярные песни в коротких и длинных видеороликах, что сделает его контент более похожим на контент TikTok. А создатели YouTube смогут зарабатывать деньги на видео. Раньше доход шел правообладателям музыки.

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Проблемы компании

Материнская компания YouTube, Google, столкнулась с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов, которые обвинили ее в антиконкурентной практике и выразили обеспокоенность по поводу доминирования Google в некоторых областях продукции.

Компания, в свою очередь, рассказывала об экономических выгодах, которые она приносит малому бизнесу и обычным людям. В YouTube заявили, что в 2021 году компания внесла $25 млрд в экономику США, создала эквивалент 425 000 рабочих мест с полной занятостью и помогла 85% создателей YouTube с малым бизнесом расширить свои компании.

YouTube стал самым популярным сайтом в сети для просмотра видео отчасти потому, что за последние 15 лет он платил некоторым из своих создателей, побуждая людей продолжать создавать контент для платформы.

Но благодаря танцевальным видео и любви к поколению Z TikTok создал новую конкуренцию YouTube. Чтобы конкурировать с TikTok, принадлежащим китайцам, YouTube в 2020 году запустил Shorts. В июне YouTube сообщил, что Shorts привлекает около 1,5 млрд людей ежемесячно.

Источник: МинФин