В Украине квартиры в новостройках будут продавать по новым правилам

Нардепы приняли законопроект № 5091 «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Это означает, что продажа квартир теперь будет происходить исключительно в законных стройках. Об этом заместитель председателя Комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила в эфире «Украинского радио».

Фото: ukranews.com

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Застройщик, который хочет продавать квартиры, должен обязательно зарегистрировать каждую квартиру как специальный объект имущественного права в реестре Министерства юстиции.

«Законопроект № 5091 подписан президентом и уже начинает работать как закон. Сейчас ожидаем, что Министерство экономики и Министерство развития общин и территорий примут соответствующие постановления. Потому что есть еще процедура имплементации этого закона, чтобы он заработал наверняка», — отметила Шуляк.

По ее словам, данный законопроект даст возможность работать добропорядочным застройщикам, которые работают честно в законодательном поле, и полностью выведет с рынка всех работающих серым или черным способом.

Шуляк подчеркнула, что застройщик должен иметь все разрешительные документы, чтобы зарегистрировать каждую квартиру в реестре Минюста.

Перепродаж больше не будет

Она также отметила, что регистрация каждой квартиры в реестре Минюста делает невозможными все двойные и тройные перепродажи.

«К нам обращались со случаями, когда одна и та же будущая квартира продавалась 18 раз», — рассказала Шуляк.

Она добавила, что «с принятием этого закона это специальное имущественное право. Его банки смогут брать в залог для того, чтобы развивался и рынок ипотеки. То есть это уже зарегистрированное имущественное право, имеющее соответствующую стоимость для того, чтобы банки могли работать с таким активом».

Источник: МинФин