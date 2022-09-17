В бюджет Украины поступил грант в размере $1,5 миллиарда

В Государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш грантовых средств с $4,5 млрд, предоставленных США через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Об этом сообщает Минфин.

Фото: pixabay.com

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На что пойдут деньги

Данные средства будут направлены на возмещение расходов понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т. д.

Помощь

На сегодняшний день в Украине реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму $7,3 млрд.

В целом, с начала открытой военной агрессии РФ при содействии Всемирного банка США уже предоставили Украине $8,5 млрд грантовой помощи.

Напомним

«Минфин» писал о том, что по состоянию на 13 сентября Украина получила от международных партнеров $17,4 млрд.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин