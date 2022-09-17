Финансы

Нацбанк увеличил продажу долларов на межбанке

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 17 сентября, 2022
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Национальный банк в течение недели с 12 по 16 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $17,5 млн и продал $528,16 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $510,66 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Фото: pixabay.com

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НБУ на этой неделе увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда продал $474,97 млн.

С начала года Нацбанк купил на межбанке $3 114,21 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $17 862,84 млн и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило $14 748,63 млн и 1 678,14 млн евро.

Напомним

«Минфин» писал о том, что Национальный банк 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил $100 млн наличными деньгами, и фактически вся сумма была куплена банками.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 17 сентября, 2022
0 0 1 минута чтения
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