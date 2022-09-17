Экс-девушка Илона Маска заработала более $165 тысяч на его студенческих фото и вещах

Бывшая девушка Илона Маска, с которой миллиардер встречался еще в студенческие года, продала на аукционе фото и другие его вещи на более чем $165 тыс. Об этом сообщает Business Insider.

Фото: marca.com

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Что удалось продать

Среди проданных вещей было ожерелье из 14-каратного золота с маленьким зеленым изумрудом, которое было продано за $51 008 долларов.

Подписанная Маском поздравительная открытка, в которой он назвал Дженнифер Гвинн «Бу-Бу», была продана за $16 643.

Гвинн также продавала фотографии Маска, сделанные ею в то время.

На что пойдут деньги

Дженнифер сказала, что продала вещи Маска, чтобы оплатить обучение своего пасынка в колледже.

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Студенческая любовь

Дженнифер Гвинн и Илон Маск встречались в 1994—1995 годах во время учебы в Пенсильванском университете. Они расстались, когда Маск закончил учебу и переехал в Калифорнию. Отношения на расстоянии у пары не сложились.

В интервью Fox 29 Гвинн рассказала, что Маск, который сейчас является генеральным директором Tesla, уже в то время был увлечен будущим развитием электромобилей.

Источник: МинФин