Украина получит дополнительные $1,4 миллиарда от МВФ

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные $1,4 млрд в рамках программы экстренного финансирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Фото: pixabay.com

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«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки», — написал глава государства.

Он также отметил, что в ходе разговора они обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины.

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Напомним

«Минфин» писал о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES раскритиковал МВФ за пассивную позицию в финансировании Украины.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин