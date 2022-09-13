Кабмин утвердил проект бюджета-2023 с курсом доллара 42 грн/$

Кабинет министров утвердил проект закона «О государственном бюджете на 2023 год» на заседании во вторник, 13 сентября. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

Фото: golos.ua

8

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом министров. Госбюджет-2023 — это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о тех гражданах нуждаются», — написал Марченко.

При этом он не уточнил параметры утвержденного правительством проекта госбюджета.

По данным, нардепа Ярослава Железняка, в бюджет 2023 заложены такие показатели:

Сезопасность и оборона — 1 006 млрд грн.

Социальная защита и социальное обеспечение — 408,9 млрд грн.

Поддержка ветеранов войны — 6,8 млрд грн.

Образование — 155 млрд грн.

Медицина — 175,7 млрд грн.

Средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии — 23,9 млрд грн.

Средства для ликвидации их последствий — 19,4 млрд грн.

Расходы на содержание органов власти (сектора безопасности и обороны) сокращены на 11,6 млрд грн.

Прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен как 6371,3 млрд грн.

Рост ВВП на +2,5% по отношению к 2022-му году (где прогнозируемое падение -33,1%).

Инфляция +30%.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется: 6700 и 2589 грн.

Доходы бюджета — 1,28 трлн.

Расходы бюджета — 2,57 трлн грн.

Ежемесячный дефицит бюджета — $3 млрд или 1,29 трлн грн в год.

Курс — 42 грн за доллар.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали бюджета страны на следующий год.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин