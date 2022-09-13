Кабмин утвердил проект бюджета-2023 с курсом доллара 42 грн/$
Кабинет министров утвердил проект закона «О государственном бюджете на 2023 год» на заседании во вторник, 13 сентября. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.
Фото: golos.ua
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Подробности
«Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом министров. Госбюджет-2023 — это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о тех гражданах нуждаются», — написал Марченко.
При этом он не уточнил параметры утвержденного правительством проекта госбюджета.
По данным, нардепа Ярослава Железняка, в бюджет 2023 заложены такие показатели:
- Сезопасность и оборона — 1 006 млрд грн.
- Социальная защита и социальное обеспечение — 408,9 млрд грн.
- Поддержка ветеранов войны — 6,8 млрд грн.
- Образование — 155 млрд грн.
- Медицина — 175,7 млрд грн.
- Средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии — 23,9 млрд грн.
- Средства для ликвидации их последствий — 19,4 млрд грн.
- Расходы на содержание органов власти (сектора безопасности и обороны) сокращены на 11,6 млрд грн.
- Прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен как 6371,3 млрд грн.
- Рост ВВП на +2,5% по отношению к 2022-му году (где прогнозируемое падение -33,1%).
- Инфляция +30%.
- Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется: 6700 и 2589 грн.
- Доходы бюджета — 1,28 трлн.
- Расходы бюджета — 2,57 трлн грн.
- Ежемесячный дефицит бюджета — $3 млрд или 1,29 трлн грн в год.
- Курс — 42 грн за доллар.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали бюджета страны на следующий год.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин