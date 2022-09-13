Главное за вторник: Кредит МВФ, народный рейтинг банков и военные облигации

Тотальный дефицит наличной валюты и почти комическая история идентификации

Сложности с получением валютных наличных денег стали главной темой для обсуждений и поводом для конфликтов между банками и их клиентами в августе. В ситуацию даже пришлось вмешаться Нацбанку. Но это не единственная проблема, которая заставила наших читателей оставить отзыв на сайте. В какие еще неприятные ситуации попадали наши читатели, которые пользуются банковскими услугами, и как на их жалобы реагировали финучреждения — в традиционном Народном рейтинге банков.

Украина получит дополнительные $1,4 миллиарда от МВФ

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные $1,4 млрд в рамках программы экстренного финансирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

В Украине запустили маркетплейс для поддержки экспорта

В Украине запустили маркетплейс Made with bravery — электронную площадку, на которой продаются отечественные товары. Цель маркетплейса — объединить в сообщество украинских производителей, популяризировать украинское за рубежом и способствовать экспорту украинских товаров. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

Минфин разместил на аукционе облигации на 1,4 миллиарда

На аукционе 13 сентября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на более 1,44 млрд грн (в эквиваленте).

ВСУ уничтожили вражескую технику на Харьковщине на $670 миллионов — Forbes

В течение 6−11 сентября, по данным Генерального штаба, уничтожены 2850 оккупантов и 590 единиц техники. При этом стоимость уничтоженной вражеской техники превышает $670 млн.

Источник: МинФин