Россия полностью остановила «Северный поток» на неопределенный срок

Российский газопровод «Северный поток» полностью остановлен из-за утечки масла. Ремонтные работы растянуться на неопределенный срок. Об этом заявила пресс-служба Газпрома в своем Telegram-канале.

Фото: ukrgasresource.com

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Подробности

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС „Портовая“, выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — говорится в сообщении.

По данным Газпрома, масло обнаружили на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Масло также было в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.

Сообщается, что акт обнаружения утечки масла подписали также представители компании Siemens.

Одна из выявленных утечек на ГПА № 24 КС «Портовая» (фото: Газпром)

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Безопасность

Ростехнадзор заявил, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

«В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — сообщают в Газпроме.

Подобное уже было

Также отмечается, что подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями № 075, № 076, № 120, которые прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен», — добавляют в компании.

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Напомним

С 16 июня «Северный поток» работает только на 40% мощности. Сокращения снабжения почувствовали в Германии Франции, Италии и Австрии.

По словам руководства России, это связано с техническими проблемами. Якобы из-за санкций Газпрому не вернули газоперекачивающие аппараты компании Siemens.

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что решение РФ сократить прокачку газа связано с политической мотивацией.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин