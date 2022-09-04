НБУ оштрафовал финучреждение за несоблюдение требований к договору о потребительском кредите

Национальный банк Украины выявил факт нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны ООО «Финансовая компания «Океан» (ЕГРПОУ 43484065). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: wikipedia.org

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Речь идет о невыполнении требований Закона Украины «О потребительском кредитовании», установленных пунктами 3, 5, 8 части первой статьи 12 этого закона и требований статей 1054, 10561 Гражданского кодекса Украины.

Штраф

Нацбанк применил меру воздействия в виде наложения штрафа за несоблюдение установленных законом требований к договору о потребительском кредите в размере 85 000 грн. Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял сегодня, 2 сентября.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что НБУ снова оштрафовал владельца кредитного сервиса «ШивдкоГроші». Сумма штрафа составила 408 тысяч грн.

Источник: МинФин