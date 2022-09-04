Мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд — ФАО

Мировые цены на продовольствие снизились в августе пятый месяц подряд после рекордного максимума в марте 2022 года, и все же — на 7,9% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Фото: today.ua

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Как изменился индекс

Индекс цен на зерновые ФАО в августе снизился на 1,4% по сравнению с июлем, но на 11,4% выше, чем в августе 2021 года.

В августе мировые цены на пшеницу упали на 5,1%, зафиксировав понижение третий месяц. Это обусловлено улучшением перспектив производства, особенно в Канаде и США и РФ, а также возобновлением экспорта из портов Черного моря из Украины впервые за пять месяцев.

Тем не менее мировые цены на пшеницу остались на 10,6% выше своих значений в августе прошлого года.

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Индекс цен на растительные масла на 3,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, значение индекса стало чуть ниже уровня прошлого года.

Индекс цен на молочные продукты показал понижение второй месяц подряд, но все же на 23,5% выше его значения год назад.

Индекс цен на мясо в августе на 1,5% ниже, чем в июле, что также стало вторым подряд месячным понижением с рекордно высокого уровня, достигнутого в июне 2022 года, но остался на 8,2% выше своего соответствующего значения год назад.

Индекс цен на сахар на 2,1% меньше, чем в июле, что означает снижение четвертого месяца подряд и достижение самого низкого уровня с июля 2021 года.

Напомним

Как писал «Минфин», в июле среднее значение Индекса ФАО составляло 140,9 пункта, что на 13,3 пункта (8,6%) ниже его июньского уровня.

Мировые цены на продовольствие в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,6%. Снижение наблюдается второй месяц после рекордного роста, зафиксированного в марте.

Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились после рекордного максимума в марте.

В марте мировые цены на продовольственные товары резко выросли и достигли максимального исторического уровня.

Источник: МинФин